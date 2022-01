Etiópia: ONU cria comissão internacional para investigar abusos dos direitos humanos

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, reunido esta sexta-feira em sessão extraordinária, decidiu criar uma comissão internacional de especialistas encarregada de investigar e reunir provas sobre os abusos cometidos no âmbito do conflito na Etiópia.

A resolução, apresentada pela União Europeia (UE), foi adotada por 21 votos dos 47 Estados que fazem parte do Conselho, tendo-se registado 15 contra (incluindo a China e muitos países africanos) e 11 abstenções.

No debate que antecedeu a votação, o embaixador da Etiópia na Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra, Zenebe Kebede, considera que "o multilateralismo está, mais uma vez, refém de uma mentalidade neocolonialista".

"A Etiópia foi tomada como alvo e acusada no Conselho de Direitos Humanos por defender um governo democraticamente eleito, a paz e o futuro do seu povo", declara.

A guerra eclodiu a 4 de novembro de 2020, quando o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, enviou o exército federal para Tigray com a missão de retirar pela força as autoridades estaduais da Frente Popular de Libertação de Tigray (TPLF, na sigla em inglês) que vinham a desafiar a autoridade de Adis Abeba há muitos meses.

O pretexto específico da invasão foi um alegado ataque das forças estaduais a uma base militar federal no Tigray, e a operação foi inicialmente caracterizada por Adis Abeba como uma missão de polícia, que tinha como objetivo restabelecer a ordem constitucional e conduzir perante a justiça os responsáveis pela sua perturbação continuada.

Abiy Ahmed declarou vitória três semanas depois da invasão, quando o exército federal capturou a capital estadual, Mekele.

Em junho deste ano, porém, as forças afetas à TPLF já tinham retomado a maior parte do território do estado do Tigray, e continuaram a ofensiva nos estados vizinhos de Amhara e Afar.

O conflito na Etiópia provocou a morte de vários milhares de pessoas e fez mais de dois milhões de deslocados, deixando ainda centenas de milhares de etíopes em condições de quase fome, de acordo com a ONU.

Uma investigação conjunta do Alto Comissariado das Nações Unidas e da Comissão Etíope dos Direitos Humanos, criada pelo governo etíope, concluiu no início de novembro último que foram cometidos crimes contra a Humanidade por todas as partes envolvidas no conflito, em que participaram o exército da Eritreia, ao lado do exército federal etíope, assim como forças insurgentes do estado da Oromia, ao lado dos rebeldes da TPLF.

A 2 de novembro, o Governo etíope declarou o estado de emergência, o que suscitou "preocupações significativas em matéria de direitos humanos", já que levou à detenção de milhares de etíopes, incluindo pessoal da ONU e jornalistas, segundo a vice-alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Nada al-Nashif.