Irão tem três semanas para negociar indemnizações pelo avião civil abatido

Canadá, Reino Unido, Suécia e Ucrânia deram três semanas ao Irão para participar nas negociações sobre as indemnizações às famílias das vítimas do avião civil ucraniano abatido em Teerão, há quase dois anos, por um míssil iraniano.

"O Irão tem até 5 de janeiro de 2022 para confirmar a sua participação nas negociações com o grupo de coordenação", disseram os quatro países, em comunicado conjunto, advertindo que após essa data "será inútil continuar a tentar negociar compensações".

Em 8 de janeiro de 2020, as forças armadas iranianas abateram o Boeing que fazia o voo PS752 da Ukraine International Airlaines (UIA) , entre Teerão e Kiev, logo após a descolagem.

O Irão admitiu os factos apenas três dias depois, afirmando que abateu o aparelho "por engano".

Morreram 176 pessoas

A tragédia custou a vida a 176 pessoas, entre os quais 55 cidadãos canadianos e 30 residentes permanentes daquele país, bem como cidadãos dos outros três países que agora fazem o 'ultimato' e do próprio Irão.

"Já passaram quase dois anos desde que foi atingido o voo PS752, mas a República Islâmica do Irão não demonstrou qualquer interesse em respeitar as suas obrigações legais internacionais", afirmam os quatro países.

O grupo garante que a sua paciência "está a esgotar-se" e diz que terá de "considerar seriamente as medidas a tomar para resolver esta questão no âmbito do Direito Internacional".

