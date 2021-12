Líbano: mais de um milhão de crianças ameaçadas pela violência

Mais de um milhão de crianças correm o risco de violência direta no Líbano, numa altura em que o país vive uma crise social, económico-financeira e política sem precedentes, alerta esta sexta-feira a UNICEF, num relatório.

O Líbano vive desde 2019 a pior crise económica da sua história, a moeda nacional perdeu 90% do valor facial e quatro em cada cinco libaneses vivem abaixo do limiar da pobreza definido pela ONU, adianta o documento, divulgado nas vésperas da visita de três dias que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, efetua ao país.

"Uma em cada duas crianças corre o risco de sofrer violência física, psicológica ou sexual, enquanto as famílias lutam para sobreviver devido ao agravamento da crise no país", indica o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância.

"Com o aumento das tensões nas casas, o encerramento das escolas devido à pandemia [de covid-19] e a deterioração dos serviços sociais, mais de um milhão de crianças no Líbano corre o risco de ser vítima de violência direta", alerta a UNICEF.

Segundo a agência da ONU, o número de crianças vítimas de abusos assistidas pela UNICEF aumentou 44% num ano, enquanto o de afetadas pela pobreza duplicou, atingindo atualmente 1,8 milhões.

O relatório realça que as crianças correm também o risco de serem forçadas a trabalhar ou a casar para ajudar as respetivas famílias.

A UNICEF refere que, numa investigação realizada em outubro, ficou a saber-se que 12% das famílias inquiridas enviaram pelo menos uma criança para trabalhar, contra os 9% de há seis meses.

Várias crianças, algumas com seis anos, trabalham em quintas, nas ruas ou vendem ilegalmente combustível, colocando as vidas em risco, lê-se no relatório.

Algumas famílias, sobretudo as sírias, estão desesperadas para casar as filhas para obter um dote em troca, acrescenta o documento.

O Líbano afirma acolher mais de 1,5 milhões de refugiados sírios que fugiram da guerra no país.

"Algumas famílias mais pobres chegam mesmo a abandonar os seus filhos na rua", denuncia a UNICEF.

O relatório é divulgado a dois dias de Guterres efetuar uma visita ao Líbano, em que pretende demonstrar a "solidariedade" com o povo libanês que atravessa "uma severa crise política e económica".

Durante a visita, o secretário-geral da ONU vai encontrar-se com as principais autoridades libanesas - o chefe de Estado, Michel Aoun, o presidente do parlamento, Nabih Berri, e o primeiro-ministro, Nayib Mekati -, bem como com líderes religiosos e da sociedade civil.

Guterres, que indicou ser esta a sua última visita de 2021, vai ainda prestar homenagem às vítimas da explosão do porto de Beirute, ocorrida em agosto de 2020, e que causou 207 mortos e devastou bairros inteiros da capital.

Tem também agendada uma viagem ao sul do país para visitar as forças da paz da missão da ONU no Líbano, que está instalada junto à fronteira com Israel, onde se vive permanentemente sob grande tensão.