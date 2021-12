Pelo menos 27 pessoas presumivelmente mortas em incêndio no centro de Osaka

Equipas de socorro japonesas retiraram hoje 27 pessoas presumivelmente mortas de um edifício no centro de Osaka, principal cidade do oeste do Japão, na sequência de um incêndio.

O alerta de incêndio foi dado pelas 10:20 (01:20 em Lisboa) e as chamas foram apagadas em meia hora, tendo os bombeiros encontrado 28 feridos, 27 dos quais "em paragem cardiorrespiratória", declarou um porta-voz dos bombeiros, recorrendo a uma expressão usada no Japão para falar de mortes ainda não confirmadas oficialmente por um médico.

Mais de 30 carros dos bombeiros estiveram presentes no local, onde continuam a decorrer operações de busca e de rescaldo.

A polícia está a investigar as causas do incêndio, ocorrido no quarto andar de um edifício de oito, perto da estação de comboios JR Kitashinchi, e onde aparentemente funcionava uma clínica, de acordo com a cadeia pública japonesa NHK.