Polícia espanhola encontra corpo de jovem de 21 anos desaparecido em Badajoz

O corpo de Pablo Sierra, um estudante do curso de Matemática, de 21 anos, foi encontrado esta sexta-feira de manhã na área de El Pico do rio Guadiana, confirma a Polícia Nacional espanhola. O jovem espanhol estava desaparecido há duas semanas.

O jornal El País avança que um cão da Unidade de Guias Caninos de Madrid chamou a atenção das autoridades para a zona do leito do rio Guadiana, onde acabou por ser encontrado o corpo de Pablo Sierra pelos mergulhadores do Grupo de Operações Especiais (GEO).

Nos últimos dias, as buscas pelo paradeiro de Pablo foram reforçadas. As autoridades recorreram a um helicóptero, uma equipa subaquática, drones e unidade canina especializada em desaparecimentos, segundo o jornal espanhol El Mundo.

Pablo Sierra foi visto pela última vez na madrugada de 3 de dezembro, numa zona de bares e discotecas no centro da cidade de Badajoz, na rua Zurbaran. Estava com amigos quando entrou num táxi, que deveria ter chegado à residência universitária, onde estava alojado.

O jornal El País adianta que Pablo residia com o irmão gémeo, estudante de Medicina, na residência da Universidade da Extremadura. O irmão ficou preocupado com a ausência de Pablo e tentou entrar em contacto com ele múltiplas vezes.

O telemóvel de Pablo Sierra foi encontrado na sexta-feira, no dia do seu desaparecimento, numa zona próxima do rio Guadiana, no sentido oposto ao da residência universitária.

Através de uma análise detalhada ao telemóvel de Pablo Sierra e das informações recolhidas junto das testemunhas e amigos do jovem, levantaram suspeitas sobre uma possível agressão. O jovem de 21 anos terá entrado em desentendimento com um rapaz nessa noite, avança o jornal El País.

Outras fontes policiais apontam para a descoberta de "traços de sangue no telemóvel de Pablo Sierra, que podem apontar para um ato violento".

O corpo do jovem será alvo de uma autópsia, que determinará as circunstâncias da morte de Pablo Sierra.