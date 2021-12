Uma forte explosão de gás fez-se sentir, este sábado, no sistema de esgotos em Karachi, no sul do Paquistão, causando pelo menos dez vítimas mortais e 13 feridos.

O porta-voz da Polícia, Sohail Jokhio, disse que a explosão foi aparentemente causada quando algo inflamou um gás que se acumulou no esgoto de um prédio de um banco no bairro de Shershah, na cidade portuária de Karachi.

Jokhio disse que ainda não é claro o que causou a ignição do gás, mas uma equipa de especialistas em explosivos está já a investigar o caso.

O médico Sabir Memon, do Trauma Center Karachi, disse que dez pessoas morreram e 13 ficaram feridas, pelo menos três estão em estado crítico. Segundo Memon, vários feridos foram encaminhados para a unidade de cuidados intensivos.

1 / 5 RIZWAN TABASSUM 2 / 5 RIZWAN TABASSUM 3 / 5 RIZWAN TABASSUM 4 / 5 RIZWAN TABASSUM 5 / 5 RIZWAN TABASSUM

Jokhio disse que as janelas nos edifícios próximos registaram estragos e um veículo estacionado nas proximidades, também, foi seriamente danificado.

Muitos canais de esgoto da cidade foram cobertos, na sua maioritariamente de forma ilegal, com a construção de estruturas de betão.