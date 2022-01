Gabriel Boric será o mais jovem Presidente de sempre do Chile

A esquerda latino-americana celebra a vitória de Gabriel Boric no Chile. O antigo líder estudantil venceu a corrida presidencial com 58,8% dos votos e é agora o mais jovem Presidente de sempre do país.

Gabriel Boric prometeu unir um país marcado pelas desigualdades entre os muito ricos e a maioria da população, que vive no limiar da pobreza. Para o novo Presidente, é tempo de fazer uma reforma radical na sociedade e na economia do Chile.

Aos 35 anos, é o mais novo Chefe de Estado do país e tomará posse no dia 11 de março. É advogado e foi líder estudantil, tendo estado na linha da frente dos movimentos de protesto que, nos últimos anos, se opuseram à política liberal do antigo Presidente Sebastian Piñera.

Reforça o empenho no combate à crise climática, assegura o bloqueio dos projetos de mineração propostos para o maior produtor de cobre do mundo. Boric promete ainda por fim ao regime privado de pensões, a marca do modelo económico neoliberal imposto pelo general Augusto Pinochet.

A vitória nas eleições foi elogiada por diversos Chefes de Estado e de Governo latino-americanos e celebrada por milhões de pessoas nas ruas doa país.

O Chile foi o primeiro país da América Latina a romper com o domínio dos EUA durante a Guerra Fria e a enveredar pelo socialismo com a eleição de Salvador Allende, em 1970. O golpe de Estado de Pinochet atirou o país durante quase duas décadas para um regime militar de direita.