Nave espacial russa com turistas espaciais japoneses aterrou na estepe do Cazaquistão

A nave espacial russa tripulada Soyuz MS-20, comandada pelo cosmonauta Alexandr Misurkin e com o bilionário japonês Yusaku Maezawa e o seu assistente Yozo Hirano a bordo, aterrou hoje no Cazaquistão, disse a agência espacial russa Roscosmos.

A Soyuz MS-20 aterrou às 03:13 cerca de 150 quilómetros a sudeste da cidade cazaque de Zheskazgan, como planeado.

"Parabéns pelo regresso à Terra, querido Alexander (Misurkin)", disse o diretor-geral da empresa, Dmitry Rogozin, que também felicitou os primeiros turistas espaciais a voar para a Estação Espacial Internacional em 12 anos.

Esta foi a primeira vez que dois visitantes espaciais viajaram na mesma nave espacial para a Estação Espacial Internacional e o primeiro voo turístico para a plataforma orbital desde 2009, quando o canadiano Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil, pôs os pés na estação.

A operação para assegurar a aterragem envolveu cerca de 200 salvadores e um grupo aéreo composto por 12 helicópteros Mi-8, dois An-12 e um An-26, bem como cerca de 20 veículos terrestres.

ROSCOSMOS PRESS SERVICE / HANDOUT

O homem de negócios japonês, também conhecido como "MZ" e que é o 30.º homem mais rico do seu país, de acordo com a lista da Forbes, permaneceu na plataforma orbital internacional durante 12 dias.

Maezawa, um colecionador de discos com 46 anos e arte moderna, adquiriu o maior retalhista de moda online do Japão, Zozo, no qual vendeu uma participação maioritária em 2019, num negócio multibilionário.

O seu assistente Yozo filmou a aventura do seu chefe na Estação Espacial Internacional, tornada possível pela cooperação da agência espacial russa Roscosmos com a empresa americana Space Adventure.

Durante o seu tempo na estação, Maezawa publicou cerca de 20 vídeos no YouTube, onde tem 1,43 milhões de seguidores.

