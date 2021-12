Sexta criança morre após acidente com insuflável numa escola da Austrália

Uma sexta criança morreu na sequência dos ferimentos sofridos num acidente com um castelo insuflável numa escola na Tasmânia, Austrália, na semana passada.

Chace Harrison, de 11 anos, morreu no hospital de Hobart no domingo, três dias após o acidente.

É uma das seis crianças que morreram de um total de nove que caíram de uma altura de 10 metros quando o castelo insuflável onde brincavam foi levantado pelo vento, na quinta-feira, numa escola em Devonport, no norte da Tasmânia.

Duas crianças continuam em estado crítico no hospital.

As outras cinco crianças que perderam a vida foram Addison Stewart, de 11 anos, Zane Mellor, Jye Sheehan, Jalailah Jayne-Maree Jones e Peter Dodt, todos com 12 anos.

A polícia australiana disse esta sexta-feira estar a investigar um acidente no qual cinco crianças morreram e quatro ficaram feridas quando brincavam num castelo insuflável.

"A polícia está a investigar o assunto em conjunto com as autoridades regionais e estamos a preparar um relatório para o médico legista", disseram, em comunicado, as autoridades da ilha da Tasmânia (sudeste), onde ocorreu o acidente.