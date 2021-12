Camionista português morto em França durante rixa com migrantes

Morreu um camionista português durante uma rixa com migrantes, numa estação de serviço em Pas-de-Calais, em França. O homem tinha 48 anos.

A vítima terá sido atacada com um golpe na cabeça quando tentava impedir a entrada de três migrantes no camião. O alerta foi dado pelo colega do motorista, que é também de nacionalidade portuguesa.

As autoridades francesas já abriram uma investigação para averiguar o sucedido.