Ex-ministro polaco acusado de liderar uma rede internacional de corrupção

O ex-ministro dos Transportes da Polónia, Slawomir Nowak, foi acusado esta terça-feira pelas autoridades de Varsóvia de 17 crimes de corrupção, chantagem e tráfico de influência e de liderar um grupo criminoso internacional.

Nowak, 47 anos, fez parte do Governo liderado por Donald Tusk, entre 2011 e 2013, e foi detido em julho de 2020 como resultado de uma operação conjunta entre agentes da agência de combate à corrupção na Polónia e da polícia ucraniana.

Nowak está solto sob fiança, proibido de deixar o país, e foram-lhe confiscados um carro de luxo e fundos em dinheiro no valor de mais de um milhão de euros.

Segundo a procuradora Aleksandra Skrzyniarz, o ex-ministro controlava uma rede criminosa internacional - juntamente com outras 14 pessoas, também detidas, três das quais ucranianas e uma turca - que durante vários anos ofereceu e aceitou subornos na adjudicação de contratos públicos na Ucrânia, além de propiciar empregos em empresas públicas polacas.

De acordo com a investigação, Nowak e os seus cúmplices lucraram vários milhões de euros, além de obras de arte, veículos de luxo e mobiliário.

Os crimes atribuídos ao ex-ministro foram alegadamente cometidos entre 2016 e 2019, altura em que deixou de exercer funções políticas e passou a trabalhar para a Ukrawtodor - uma empresa pública ucraniana responsável pela construção e manutenção de estradas naquele país.

A procuradoria polaca decidiu agilizar o processo contra Nowak, ao detetar que ele estava a tentar obter um atestado médico fraudulento por parte do Instituto Médico Militar de Varsóvia, que lhe permitiria atrasar o processo, alegando doença.

De acordo com informações publicadas esta terça-feira pelo diário polaco Gazeta Wyborcza, as autoridades espiaram as comunicações de Nowak, ao longo de vários meses, usando o software Pegasus, de fabrico israelita, o que provocou queixas da Plataforma Cívica, o partido político do qual Nowak era membro.

Em 2020, o presidente da Câmara de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, membro da Plataforma Cívica, foi candidato às eleições presidenciais e teve Nowak como seu conselheiro de campanha.

Se for considerado culpado, o ex-ministro poderá ter de cumprir uma pena de até 15 anos de prisão.