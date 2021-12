Norte-coreanos estarão proibidos de rir durante 11 dias de luto nacional

A Coreia do Norte está a viver 11 dias de luto nacional, em homenagem aos 10 anos da morte do antigo líder Kim Jong-il. Do país, chega a denúncia que, durante este período, os cidadãos estão proibidos de rir ou sorrir.

A informação não pode ser confirmada, uma vez que a Coreia do Norte está fechada a jornalistas internacionais ou outro tipo de observadores independentes. A notícia foi avançada pela imprensa britânica, que cita a rádio coreana Ásia Livre.

Alguns comentadores acreditam que o rumor pode ser confirmado pelo ar sério de Kim Jong-un, que se tem apresentado com uma postura mais fechada do que o habitual.

Durante a semana e meia de luto oficial, a população terá sido proibida de rir ou mesmo apenas sorrir. No passado dia 17 – data em que morreu o antigo líder – os norte-coreanos não terão podido realizar atividades banais como ir ao supermercado.

Esta peça é da autoria da jornalista Joana Latino