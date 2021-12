Pelo menos quatro mortos na RD Congo em confrontos entre manifestantes e forças de segurança

Pelo menos quatro pessoas foram mortas na segunda-feira em confrontos entre manifestantes e forças de segurança da República Democrática do Congo (RDC) na cidade nordeste de Goma, confirmou a polícia.

"De acordo com um relatório provisório, quatro pessoas foram mortas, incluindo um agente da polícia, um motorista de táxi, um bebé e um homem não identificado", disse o porta-voz da polícia, Coronel Pierrot Mwanamputu, numa conferência de imprensa em Kinshasa, no final da segunda-feira.

"Os manifestantes levaram três armas da polícia. Eram AK-47. Também temos 17 feridos, incluindo cinco polícias", acrescentou Mwanamputu.

Antes desta conferência de imprensa, enquanto ainda havia tumultos na cidade de Goma, fontes policiais disseram aos meios de comunicação que os confrontos tinham resultado na morte de dois polícias e um civil.

Os confrontos de segunda-feira começaram depois de a polícia ter empurrado manifestantes para impedir os jovens de erguerem barricadas para obstruir o tráfego, de acordo com relatos de testemunhas oculares citados pelos meios de comunicação locais.

Goma é a capital da província do Kivu Norte e a cidade mais populosa do leste da RDC, com cerca de 70.000 habitantes.

Na semana passada, as autoridades da RDC assinaram um acordo com a polícia ruandesa para permitir aos agentes ruandeses patrulharem e realizarem operações policiais em solo congolês.

Esta aliança perturbou muitos congoleses, pois desde 1997 a ONU tem acusado repetidamente o Ruanda de estar ligado a alguns grupos rebeldes que operam no leste da RDC.

O leste da RDC está mergulhado num conflito alimentado por milícias rebeldes e ataques de soldados do exército, apesar da presença da missão de manutenção da paz da ONU, com mais de 14.000 soldados destacados no país.

