Qatar Airways processa Airbus por degradação acelerada do modelo A350

A companhia aérea Qatar Airways abriu segunda-feira vários processos judiciais contra a Airbus, no Supremo Tribunal do Reino Unido, devido à degradação acelerada de uma frota de 21 aeronaves A350, pedindo "uma investigação completa" à raiz do problema.

Em agosto, a Qatar Airways havia dito que foi forçada a aterrar aquele modelo de aeronave, devido à "degradação acelerada" das fuselagens em aviões de longo alcance, fazendo crescer as tensões com a fabricante europeia, sediada nos Países Baixos e com fábrica em França.

Embora a Airbus se tenha recusado a discutir especificamente a medida, a decisão da Qatar Airways de pousar o A350 levantou questões sobre fuselagem de fibra de carbono, projetada para tornar o avião mais leve e mais barato, queimando menos combustível.

Em comunicado, a companhia aérea catari disse que monitoriza há algum tempo a degradação a partir da tinta da fuselagem, descrevendo o problema como "significativo", sem apontar detalhes.

"Acreditamos fortemente que a Airbus deve realizar uma investigação completa deste problema [...], referiu a transportadora.

A Qatar Airways possui uma frota de 53 Airbus A350 (séries 900 e 1000), tendo atualmente um pedido de 76 aeronaves à Airbus - o maior pedido de uma companhia aérea do mundo.

A Airbus recusou-se a comentar a imobilização de aeronaves por parte da Qatar Airways.

"Como fabricante líder de aeronaves, estamos sempre em negociações para trabalhar com os nossos clientes. As conversas são confidenciais. Não temos mais comentários sobre as operações do nosso cliente", indicou a Airbus em comunicado.

Atualmente, a Singapore Airlines é a maior operadora do modelo A350 do mundo, com 56 aeronaves na sua frota. A transportadora disse que "não teve os problemas relatados".

Nos Estados Unidos, a Delta Air Lines possui uma frota de 15 aviões A350.

O A350 tem um valor de mercado de até 366,5 milhões de dólares (cerca de 324,6 milhões de euros), embora os compradores obtenham descontos em negócios em grande quantidade.

O diretor executivo da Qatar Airways, Akbar al-Baker, é conhecido por ter uma abordagem conflituosa nas negociações com fabricantes.