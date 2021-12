Um sismo de magnitude 6.3 na escala de Richter atingiu o sul do Alasca, nos Estados Unidos.



O epicentro do fenómeno localizou-se a 125 quilómetros de profundidade, de acordo com o European Mediterranean Seismological Centre

O sismo foi sentido pela população, mas não se registaram danos imediatos.

De acordo com o Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos, não há risco de onda gigante.