Corrida à Presidência do Brasil: Lula diz que Bolsonaro se vai afundar em mentiras

Lula da Silva garante que não haverá espaço para Jair Bolsonaro recusar abandonar a Presidência se perder as eleições no próximo ano. O candidato e ex-Presidente do Brasil diz que as mentiras vão fazer o opositor cair sozinho.

Lula, que ainda não oficializou a sua candidatura, não conseguiu participar nas eleições de 2018, nas quais Jair Bolsonaro foi o vencedor, por ter sido condenado por corrupção pelo então juiz Sergio Moro, que deixou a magistratura para ser ministro da Justiça no atual Governo, mas com quem acabou em desacordo.

Depois de passar 580 dias atrás das grades devido à sentença de Moro, o líder progressista recuperou a liberdade e as suas sentenças foram anuladas pela justiça por motivos de falta de competência da justiça de Curitiba e de alegada parcialidade de Moro, sendo que os casos terão de partir do zero num novo tribunal.

Sergio Moro não escondeu os seus desejos políticos e na disputa eleitoral é visto como uma "terceira via" para o país, contra Lula e Bolsonaro.

