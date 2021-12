Ex-polícia que disse ter confundido arma com taser condenada por homicídio por negligência

A ex-agente da polícia norte-americana que disse ter confundido um taser com uma arma de fogo, depois de ter disparado fatalmente sobre um jovem afro-americano, foi condenada por homicídio por negligência. A família da vítima saudou a decisão do tribunal do Minneapolis.

A condenação de Kimberly Potter foi celebrada, às portas do Tribunal, por familiares e amigos de Daunte Wright. O jovem de 20 anos morreu a 11 de abril, depois de ter sido parado pela polícia durante uma operação stop.

Ao perceberem que era alvo de um mandado judicial, os agentes tentaram detê-lo. Kim Potter disparou a arma de fogo em vez do taser, acabando por matar Daunte Wright. Nem a acusação, nem a defesa contestaram este facto. Durante o julgamento, a ex-polícia mostrou-se arrependida.

Apesar de ter ficado provado que não teve intenção de matar, o juri condenou a ex-agente pelo comportamento negligente que conduziu à morte de uma pessoa que estava desarmada.

Kim Potter vai conhecer a pena de prisão no dia 18 de fevereiro. De acordo com a lei do estado do Minnesota, a ex-polícia poderá ser condenada a um máximo de 15 anos de prisão.

