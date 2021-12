Incêndio em barco no Bangladesh provoca mais de 30 mortos e centenas de feridos

Pelo menos 38 pessoas morreram e quase uma centena ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou num barco que transportava entre 700 e 800 pessoas no sul do Bangladesh, informaram as autoridades.

"As equipas de salvamento encontraram até agora 30 corpos e quase 100 feridos foram enviados para hospitais", disse o chefe administrativo da região de Jhalokathi, Mohammad Zohor Ali, onde o incidente teve lugar, à agência noticiosa espanhola Efe.

"Ainda não sabemos exatamente quantos passageiros estavam no barco, temos testemunhos diferentes de pessoas diferentes. Neste momento, assumimos que entre 700 e 800 passageiros estavam a bordo", acrescentou.

Um funcionário dos bombeiros da região sul do Barisal, Faizul Haque, disse que o incêndio deflagrou, por razões ainda desconhecidas, por volta das 03:30 horas locais no barco que navegava do distrito de Barguna para a capital do Bangladeche no rio Sugandha.

Acidentes marítimos, tais como naufrágios e colisões de barcos, são comuns no país, onde centenas de vias navegáveis, incluindo os rios delta do Ganges como o Brahmaputra, Padma e Meghna, são normalmente utilizados para o transporte.

Na maioria dos casos, estes acidentes podem ser atribuídos à sobrecarga e ao mau estado dos barcos, mas os incêndios são relativamente raros.

De acordo com a Bangladesh Passenger Welfare Association, um total de 313 pessoas morreram e 371 continuam desaparecidas em 183 acidentes nas vias navegáveis do país em 2020.