No Sudão, as autoridades dispararam gás lacrimogéneo contra os milhares de opositores do regime que invadiram as ruas da capital.

Os manifestantes pró-democracia tentavam aproximar-se do palácio Presidencial para contestar a repressão, que já causou 48 mortes.

Este sábado, as autoridades silenciaram a Internet móvel e as comunicações telefónicas deixaram de funcionar.

O Governo é agora liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhane, responsável pelo golpe de Estado de 25 de outubro