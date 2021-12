Bomba explode em restaurante congolês quando clientes festejavam o Natal

Uma bomba explodiu este sábado num restaurante em Beni, uma cidade congolesa numa região onde os extremistas são ativos, numa altura em que clientes se encontravam reunidos no dia de Natal.

Não são conhecidas vítimas mortais após a explosão em Beni, que deflagrou enquanto as pessoas bebiam cerveja nas mesas fora do restaurante Inbox, segundo o relato de testemunhas à agência Associated Press (AP).

O presidente da Câmara local, Narcisse Muteba, que também é coronel da polícia, exortou as pessoas a regressar a casa e a permanecerem lá enquanto as autoridades investigavam o que tinha acontecido.

A cidade tem sido alvo de ações de rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (ADF), que traçam as suas origens até ao vizinho Uganda. Mas uma filial do Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por duas explosões no Beni, em junho, aumentando os receios de que o extremismo religioso se tenha instalado também ali.

Entre estas explosões consta o primeiro atentado suicida conhecido no leste do Congo, quando um homem ugandês se fez explodir à porta de um bar.

A província da África Central do grupo do Estado Islâmico disse mais tarde que o bombista suicida tinha como alvo os cristãos. A outra explosão, nesse mesmo dia, ocorreu dentro da paróquia católica de Butsili e fez dois feridos.

Os habitantes da cidade expressaram repetidamente a sua raiva pela contínua insegurança, apesar de uma ofensiva do exército e da presença de forças de manutenção da paz das Nações Unidas em Beni.

Saiba mais