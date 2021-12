Festejos do dia de Natal pelo mundo

O Natal é celebrado de várias formas nos diferentes cantos do mundo. No norte do México, os bombeiros vestem-se de Pai Natal para entregar presentes aos mais necessitados. Em França, realiza-se o maior mercado de Natal da Europa. E na Austrália, o dia é passado na praia.

Calor, fatos de banho e praia: é assim que australianos e turistas que passam esta quadra em celebram o dia 25 de dezembro.

Vestidos a rigor, também os alemães se aventuraram nos mergulhos, mesmo com temperaturas negativas.

Em França, depois de um ano de interregno – por causa da covid-19 –, o maior mercado de Natal da Europa voltou a animar a época das festividades.

E no México, os bombeiros assumiram o papel de ajudantes do Pai Natal e distribuíram presentes às crianças das famílias mais carenciadas.

Em Taiwan, a noite da consoada fico marcada por um espetáculo de luzes, que juntou centenas de pessoas na praça central da capital.

