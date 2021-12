James Webb, o telescópio espacial que vai desvendar os segredos do cosmos

O maior e mais complexo telescópio espacial alguma vez criado pela Humanidade já está a caminho do espaço, a cerca de 1,5 milhões de quilómetros da Terra.

Uma máquina do Tempo que vai permitir desvendar os segredos dos primórdios do Universo, logo após o Big Bang – há mais de 13 mil milhões de anos. Quis o destino que o lançamento do telescópio espacial James Webb acontecesse na manhã do dia de Natal, a partir da base da Agência Espacial Europeia na Guiana Francesa.

O James Webb - nome dado em homenagem a um antigo diretor da NASA - representa um avanço face ao telescópio Hubble, sendo 100 vezes mais potente. No entanto, até serem enviadas a primeiras imagens do telescópio James Webb, vamos ter de esperar cerca de seis meses.

Os cientistas envolvidos – entre eles vários portugueses – dizem que o conhecimento que poderá vir a ser proporcionado por este novo instrumento espacial é ainda incalculável.

SAIBA MAIS: