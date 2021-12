Os festejos de Natal em Belém e Jerusalém

Em 2019, houve milhões de peregrinos que visitaram Belém e Jerusalém. Este ano, a cidade que, segundo a tradição, viu nascer Jesus, esperava milhares de turistas. Mas isso não aconteceu devido à variante Ómicron. O correspondente da SIC Henrique Cymerman mostra como foram os festejos em Belém, Jerusalém e Jaffa.

Pelo segundo ano consecutivo Belém, não tem turistas no Natal. Nas últimas semanas, os residentes da cidade reabriram os hotéis, que têm estado fechados desde o início da pandemia.

As ruas da cidade foram decoradas pela câmara municipal para receber 20 mil peregrinos e turistas, mas a nova variante de Ómicron foi mais forte. Os escoteiros voltaram a desfilar entre Jerusalém e Belém, e há menos restrições em comparação com o Natal de 2020.

Recentemente, o Governo de Israel fechou as fronteiras aos turistas para tentar travar o aumento do número de infetados com a nova variante de covid-19.

