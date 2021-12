Mais de 11 mil pessoas retiradas de casa no Brasil devido a inundações

Mais de 11 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas e 4.200 tiveram de ser apoiados pelas autoridades devido às inundações em 19 municípios do Estado brasileiro da Bahia, no nordeste do Brasil, informou hoje a Proteção Civil.

As fortes chuvas que assolaram a região desde o início de novembro já provocaram a morte de 17 pessoas, incluindo uma última vítima na passada quinta-feira, refere o relatório da Proteção Civil da Bahia.

No total, cerca de 66 municípios encontram-se em situação de emergência devido ao mau tempo, adianta a mesma fonte.

O número de desalojados atingiu os 11.260 e o número de pessoas diretamente apoiadas pelas autoridades ascendeu a 4.185, de acordo com os dados divulgados na sexta-feira à noite pela Proteção Civil.

Os governos federal e estadual da Bahia lançaram no sábado uma operação para socorrer moradores bloqueados em zonas inundadas.

Em Salvador, capital do Estado, as chuvas de sexta-feira atingiram cerca de 250 milímetros desde o início do mês, cinco vezes mais que a média de todo o mês de dezembro.