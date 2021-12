Papa Francisco receia o "inverno demográfico" e faz apelo a casais

Durante o habitual "Angelus", a mensagem aos domingos de manhã, o Papa Francisco apelou aos casais para que tenham mais filhos.

O chefe da Igreja Católica receia o "inverno demográfico" e faz apelo para evitar o envelhecimento das populações.

"Parece que muitas pessoas perderam a vontade de ter filhos (...) é uma tragédia".

Na Praça de São Pedro, o Papa ainda abordou o tema dos problemas familiares e assegurou que são os detalhes, as atitudes adequadas, as pequenas atenções e os gestos simples que cuidam das relações familiares no dia-a-dia.

