Quem foi Desmond Tutu?

Morreu Desmond Tutu. O arcebispo emérito sul-africano e figura histórica da luta contra o Apartheid tinha 90 anos.

Ativista incansável, venceu o Nobel da Paz em 1984 pelo combate ao Apartheid.

Personalidade cimeira da igreja anglicana sul-africana, bateu-se pelos direitos dos homossexuais e pelo direito ao aborto.

Nos últimos anos, abriu uma nova frente de combate pelo direito ao suicídio assistido, fez lobby pela criação de um Estado palestino e combateu sem tréguas a corrupção na África do Sul e no mundo.

Os amigos dizem que sabia rir-se dele próprio, que era rápido a fazer piadas, estava sempre pronto para rir, dançar e tinha uma gargalhada contagiante e inconfundível.

Durante as piores horas do regime racista na África do Sul, era ainda sacerdote, organizou marchas pacíficas contra a segregação, pedindo sanções internacionais contra o regime branco em Pretória.

Quando Mandela se tornou Presidente da África do Sul, cunhou o termo "Nação Arco-Íris". Era, à época, o primeiro arcebispo anglicano negro da Cidade do Cabo.

Mais tarde, ao aceitar presidir à Comissão da Verdade e Reconciliação, dispôs-se a regressar aos dias mais violentos e brutais do Apartheid e a ouvir testemunhos que o fizeram muitas vezes desabar.

Os admiradores não lhe poupam nos elogios. O amigo de longa data e Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, descreve uma inteligência extraordinária, um homem íntegro e invencível contra as forças do Apartheid.

Barack Obama diz que era um mentor e amigo, uma bússola moral e um espírito universal.

O arcebispo anglicano estava doente há vários meses. Numa das últimas aparições públicas saiu para levar a vacina da covid-19.

Entre as suas frases célebres está a garantia de que seria incapaz de venerar um Deus homofóbico ou de ir para um paraíso homofóbico. Para isso, disse um dia, preferia ir para outro lado qualquer.

