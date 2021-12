Reunião do Conselho da NATO/Rússia convocada para 12 de janeiro

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, convocou o Conselho da NATO/Rússia para 12 de janeiro e está em contacto nesse sentido com Moscovo, indicou este domingo um funcionário da Aliança Atlântica em Bruxelas.

Nos últimos meses, Stoltenberg ofereceu-se várias vezes a Moscovo para retomar o diálogo neste órgão de cooperação criado em 2002, atualmente suspenso devido ao conflito na Ucrânia.

No entanto, as autoridades russas ainda não responderam à intenção do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Para a reunião, a NATO "está em contacto com a Rússia", limitou-se a indicar o funcionário da Aliança Atlântica, indicou a fonte, sob anonimato.

Quinta-feira passada, Stoltenberg reafirmou o seu apoio à Ucrânia e a sua determinação em proteger todos os aliados da NATO contra as ações da Rússia, afirmando ainda que está aberto ao diálogo com o Presidente russo, Vladimir Putin.

