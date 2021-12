Vulcão Cumbre Vieja: autoridades declaram fim de erupção na ilha de La Palma

As autoridades espanholas declararam este domingo o fim da erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma. Três meses após a primeira erupção, o vulcão conseguiu destruir perto de 3.000 edifícios e deixar milhares de pessoas sem casas e sem emprego.

A atividade vulcânica mudou para sempre a paisagem e as vidas dos 85.000 habitantes. Muitos viram as casas emersas em lava, muitos outros perderam terrenos agrícolas e o emprego.

Nos últimos meses foram registados mais de 9.000 sismos na ilha.

Algumas áreas estão classificadas como perigosas pelas autoridades espanholas por causa da emissão de gases tóxicos e do risco de aluimento de terras e desmoronamento de edifícios.

No início do mês, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou a isenção no IRS e no imposto sobre as sociedades de todas as ajudas recebidas pelos cidadãos de La Palma pela destruição de casas e edifícios causada pelo vulcão.

