Desmond Tutu: sinos da Catedral Anglicana de São Jorge vão tocar durante cinco dias

Os sinos da Catedral Anglicana de São Jorge, na Cidade do Cabo, África do Sul, tocam esta segunda-feira ao meio-dia em honra do Arcebispo emérito Desmond Tutu, um dia após a sua morte, aos 90 anos de idade.

Os sinos da catedral onde Tutu incitou os sul-africanos de todas as raças a trabalharem juntos contra o 'apartheid' tocarão durante 10 minutos, ao meio-dia, durante cinco dias para marcar a vida de Tutu.

"Pedimos a todos os que ouvirem os sinos que façam uma pausa nas suas ocupações por um momento em homenagem ao arcebispo Tutu", apelou o atual arcebispo da Cidade do Cabo, Thabo Makgoba.

O corpo de Desmond Tutu estará na catedral da Cidade do Cabo na próxima sexta-feira, e uma missa será realizada no sábado, informou Makgoba. Além disso, será realizado um serviço ecuménico para Tutu na quarta-feira, na capital da África do Sul, Pretória.

Os sul-africanos têm vindo a colocar flores na catedral, em frente da casa de Tutu, na zona de Milnerton, na Cidade do Cabo, e em frente da sua antiga casa no bairro do Soweto, em Joanesburgo.

"Ele sabia na sua alma que o bem triunfaria sobre o mal, que a justiça prevaleceria sobre a iniquidade, e que a reconciliação prevaleceria sobre a vingança e a recriminação. Ele sabia que o 'apartheid' iria acabar, que a democracia viria", afirmou o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, num discurso de homenagem a Tutu, transmitido para todo o país no domingo à noite.

"Ele sabia que o nosso povo seria livre. De igual modo, manteve-se convencido, até ao fim da sua vida, que a pobreza, a fome e a miséria podem ser derrotadas; que todas as pessoas podem viver juntas em paz, segurança e conforto", disse ainda Ramaphosa, que acrescentou que as bandeiras da África do Sul manter-se-ão a meia haste durante toda a semana.

Ramaphosa instou todos os sul-africanos a "prestarem respeito ao defunto e a celebrarem a vida com a exuberância e o propósito" de Desmond Tutu.

"Que possamos seguir as suas pegadas. Que também nós sejamos dignos herdeiros do manto do serviço, da abnegação, da coragem, e da solidariedade de princípios para com os pobres e marginalizados", acrescentou.

