O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recorda Desmond Tutu como uma das grandes figuras do século XX.



Em nota publicada no site da Presidência, lembra um "gigante pela paz", que teve a coragem de lutar contra o regime do Apartheid na África do Sul.

Marcelo assinala a morte de um "lutador maior pela justiça social, direitos humanos, liberdade e pluralismo" e diz que Desmond Tutu "deixa um legado para toda a humanidade".

O arcebispo emérito sul-africano e Prémio Nobel da Paz morreu este domingo aos 90 anos.

Personalidade cimeira da igreja anglicana sul-africana, bateu-se pelos direitos dos homossexuais e pelo direito ao aborto. Nos últimos anos, abriu uma nova frente de combate pelo direito ao suicídio assistido, fez lobby pela criação de um Estado palestino e combateu sem tréguas a corrupção na África do Sul e no mundo.

Os amigos dizem que sabia rir-se dele próprio, que era rápido a fazer piadas, estava sempre pronto para rir, dançar e tinha uma gargalhada contagiante e inconfundível.

