Pelo menos 20 mortes na Bahia devido a cheias no Brasil

No nordeste brasileiro, o estado da Bahia sofre as consequências dramáticas das incessantes chuvas fortes.

Pelo menos 60 cidades baianas têm casas em baixo de água. Um rio subiu mais de nove metros em menos de 24 horas e alagou uma das principais cidades do sul do estado, a zona mais atingida pelos temporais que castigam a Bahia desde o início do mês.

O número de mortos subiu para 20 esta segunda-feira e cerca de 430 mil moradores já são atingidos pelas cheias.

O colapso de duas barragens deixou milhares de famílias desalojadas. Em alguns locais, não houve rompimento, mas a água transbordou.

A prioridade das equipas de salvamento é o de resgate de moradores que estão em zonas isoladas.

As chuvas, que atingiram o maior nível em mais de 3 décadas, inundaram cidades e interromperam o acesso a rodovias importantes. Pelo menos seis estradas federais e quatro estaduais foram interditadas.

O governo da Bahia decretou situação de emergência em 72 municípios, para agilizar a liberação de recursos e atender as zonas mais atingidas. Há várias campanhas de solidariedade no país para ajudar às vítimas e outros estados brasileiros têm enviado equipas.