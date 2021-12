Putin quer evitar adesão da Ucrânia à NATO e pondera várias opções se Ocidente recusar garantias

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que vai ponderar várias opções caso o Ocidente não aceite a proposta de um acordo que impeça a adesão da Ucrânia à NATO.

A proposta de um acordo com o Ocidente surgiu no início deste mês, numa altura de tensão entre os dois países. Em causa está o aumento das tropas russas perto da fronteira da Ucrânia, que alimentou o medo ocidental de uma possível invasão.

Na última semana, mais de 10 mil soldados russos foram retirados de uma zona junto à fronteira com a Ucrânia, depois de a Rússia ter feito exercícios de tiro perto da fronteira e de os militares ucranianos terem realizado um treino de combate com mísseis.

Há mais de um mês que a Rússia tem sido acusada pelo Ocidente de ter concentrado cerca de 100.000 soldados perto da fronteira com a Ucrânia, tendo em vista a uma possível intervenção militar contra Kiev.

Moscovo nega qualquer intenção bélica e diz ter sido ameaçada por "provocações" de Kiev e da NATO, exigindo que a Aliança Atlântica se comprometa a não aceitar a adesão da Ucrânia, uma exigência que será discutida em negociações com Washington, em janeiro.

As relações entre Kiev e Moscovo estão tensas desde a anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia, em 2014, dando início a uma guerra entre as tropas ucranianas e separatistas pró-Rússia, no leste.



