São conhecidas as ligações de Roman Abramovich ao Reino Unido e ao clube de futebol Chelsea, de que é proprietário.

Em 2018, Abramovich tentou renovar o visto de empresário para poder permanecer no país, mas acabou no meio de uma tempestade diplomática entre Londres e Moscovo, na sequência do envenenamento de um ex-espião russo numa cidade inglesa.

