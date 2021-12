Estados Unidos aumentam orçamento da Defesa em 2022

Os Estados Unidos vão aumentar o orçamento da Defesa no próximo ano. O documento aprovado pelo Presidente Joe Biden prevê gastos de cerca de 680 mil milhões de euros, uma subida de 5% em relação ao orçamento do ano anterior.

Depois da retirada de tropas do Afeganistão, o objetivo é concentrar esforços na China e na Rússia.

A decisão de aumentar o orçamento para a Defesa não foi consensual entre os democratas. A ala progressista do partido defendia mais investimento em medidas sociais e cortes nas verbas para as Forças Armadas após o fim da guerra no Afeganistão.

