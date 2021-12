Tempestade de neve obriga ao encerramento de estradas nos EUA

Uma tempestade cobriu de neve as montanhas do Norte da Califórnia e do Nevada, nos Estados Unidos da América.

As principais estradas tiveram de ser encerradas.

Na região montanhosa de Serra Nevada, ao longo da fronteira entre os dois estados, a neve que caiu este mês quebrou o recorde que existia há 50 anos.

Mais a norte, em Washington e no Oregon, o tempo gelado levou à abertura de abrigos de emergência para aquecer a população.

Já no sul dos Estados Unidos as temperaturas estão excecionalmente altas para esta época do ano.



