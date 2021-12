Mais de 77 mil pessoas desalojadas devido a cheias no Brasil

A chuvas castigam o estado da Bahia há cerca de um mês e ja provocaram mais de 20 mortes. Estão já a causar estragos noutros estados.

No estado de Minas Gerais, as chuvas alagaram cidades e isolaram comunidades rurais. Um bombeiro teve que ser resgatado. A água invadiu um lar de idosos que tiveram que ser retirados à pressa.

Nos estados de Goiás e Tocantins, a chuva também interditou rodovias e isolou comunidades. Capitais como Belho Horizonte, São Pulo e Curitiba também foram atingidas por temporais.

De acordo com os meteorologistas, o excesso de chuvas está a ser provocado por um corredor de humidade atmosférica.

21 pessoas morreram vítimas do mau tempo. Mais de 77 mil estão desabrigadas ou ficaram desalojadas.

Quatro ministros anunciaram uma ajuda equivalente a cerca de 10 milhões de euro, para recuperar rodovias federais de todo o nordeste.

33 % dos municípios da Bahia estão em estado de emergência.

As imagens do presidente Bolsonaro de férias no sul do país contrastam com a situação de calamidade.

