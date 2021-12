Seis estados norte-americanos em risco de avalanche

A costa oeste dos Estados Unidos volta a registar temperaturas muito abaixo da média e seis estados encontram-se em risco de avalanche.

As baixas temperaturas tem causado problemas para a saúde pública, como é o caso das queimaduras. No entanto, os 48 graus negativos permitiram reabastecer a neve no Condado de Sierra, zona responsável por cerca de 30% da água na Califórnia.

Algumas zonas do sul dos Estados Unidos, pelo contrário têm registado temperaturas bastante altas, algumas até recordes para o mês de dezembro, que até à data é o mais quente de sempre.