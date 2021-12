Dois acusados de sedição após operação contra site de notícias de Hong Kong

A polícia de segurança nacional de Hong Kong acusou esta quinta-feira de sedição duas pessoas detidas na quarta-feira numa operação contra o portal de notícias local Stand News, de acordo com um comunicado.

A polícia "acusou formalmente dois homens, de 34 e 52 anos, e uma empresa de comunicação social 'online', de conspiração para fazer uma publicação sediciosa [contestação contra a autoridade]", afirmou a polícia, sem identificar as duas pessoas.

De acordo com 'media' da região semiautónoma chinesa, trata-se do editor Patrick Lam e do antecessor Chung Pui-kuen, detidos na quarta-feira com outras cinco pessoas, também ligadas ao Stand News.

Os restantes detidos "permanecem sob custódia para investigação adicional", disse a polícia.

O Stand News, fundado em 2014 e muito ativo durante os protestos antigovernamentais no território em 2019, anunciou na quarta-feira que ia encerrar e despedir todos os funcionários, na sequência da operação das autoridades, que congelaram os bens da publicação.

A operação das autoridades policiais de Hong Kong contra o portal suscitou condenações internacionais, incluindo do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

"O jornalismo não é sedição", disse o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, na quarta-feira, apelando à China e às autoridades de Hong Kong para que "parem de atacar os meios de comunicação livres e independentes".

