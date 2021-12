Ex-namorada de Epstein arrisca 60 anos de prisão por tráfico sexual de menores

É o desfecho possível para o caso Jeffrey Epstein. A ex-namorada e colaboradora do milionário que morreu na prisão foi considerada culpada de tráfico de menores e ainda de outros 4 crimes sexuais. Não há data para a leitura da sentença de Ghislaine Maxwell.

A imprensa anglo-saxónica destaca na primeira página o desfecho do julgamento de Ghislaine Maxwell. Num tribunal de Manhattan, os jurados tomaram a decisão, por unanimidade, depois de reunidos cinco dias seguidos.

A defesa contestou de imediato o veredito. Tal como anteriormente negou as acusações relativas a factos ocorridos entre 1994 e 2004, recusou deixar a ré testemunhar em tribunal.

No cerne das acusações, estiveram os testemunhos de quatro mulheres, que relataram abusos sexuais sofridos enquanto adolescentes em casas na Florida, no Arizona e no Novo México.

Não há ainda data anunciada para a leitura da sentença de Ghislaine Maxwell. Mas aos 60 anos e dada a moldura penal dos crimes de que é acusada, é quase certo que passará o resto da vida na prisão.

Jeffrey Epstein

Nas propriedades de Jeffrey Epstein, todas foram coincidentes sobre o comportamento da ex-namorada e colaboradora do multimilionário.

Jeffrey Epstein morreu há dois anos na prisão. A morte, oficialmente justificada como suicídio, desencadeou teorias da conspiração. Epstein chegou a ser um dos homens mais influentes e ricos dos Estados Unidos. Antes de cair em desgraça, viveu rodeado de pessoas igualmente influentes e ricas.

Durante o julgamento vieram à baila referências a visitas frequentes das festas de Epstein como o príncipe André e os ex-presidentes Donald Trump e Bill Clinton.

