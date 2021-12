Grandes cidades do mundo cancelam festejos de Ano Novo devido à covid-19 

Muitas das grandes cidades do mundo cancelaram os eventos de Ano Novo devido à covid-19.

Nova Iorque

Já estão a ser dados os últimos retoques na famosa bola de cristal que todos os anos desce no centro da Times Square para marcar o início do novo ano em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A tradicional comemoração de Ano Novo mantém-se, mas com menos pessoas. O local, que normalmente acolhe 60 mil pessoas, vai receber 25% desse público.

Vai ser obrigatório apresentar um certificado de vacinação e o uso de máscara também é obrigatório.

Londres

Em Londres, o Big Ben vai apresentar todas as faces da famosa Torre do Relógio pela primeira vez desde 2017.

Vão ouvir-se as 12 badaladas para assinalar o início de 2022 e será este o único sinal de festa na capital que cancelou todos os eventos de Ano Novo, por causa do aumento de casos da variante Ómicron.

Lima

Na reta final do ano, os xamãs peruanos reuniram-se no morro de San Cristóbal, em Lima, para uma cerimónia mística. Além dos pedidos, fazem previsões.

Rio de Janeiro e Copacabana

No Brasil, embora a maioria das cidades tenha cancelado as comemorações de fim de ano, as famosas festividades de Réveillon do Rio de Janeiro foram mantidas, mas com eventos menores.

Apesar dos cancelamentos de voos devido à variante Ómicron, mais de 200 mil turistas conseguiram chegar à cidade antes do novo ano.

Em Copacabana, celebrou-se a Deusa do Mar, Yemanjá, com a tradicional oferta de flores e presentes ao oceano em troca de bênçãos para o ano que aí vem.

