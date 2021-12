Cientistas, médicos na luta contra a covid-19 e Daniel Craig: as homenagens da Rainha Isabel II

O Reino Unido reconheceu médicos e cientistas na luta contra a covid-19, e também Daniel Craig, na lista anual de homenagens da Rainha Isabel II, no Ano Novo.

Daniel Craig, que deixou de interpretar o espião James Bond, também conhecido por 007, é reconhecido pela sua notável contribuição no filme "No Time to Die".

Também surgem grandes homenagens para muitos dos envolvidos no combate à pandemia de covid-19: os diretores médicos de Inglaterra, Escócia e País de Gales, Chris Whitty, Gregor Smith e Frank Athertonm, respetivamente.

Igualmente, aparecem os vice-oficiais médicos de Inglaterra, com Jonathan Van-Tam nomeado cavaleiro e Jenny Harries nomeada dama.

Outros prémios surgem para entidades envolvidas na produção de vacinas, incluindo o diretor de desenvolvimento da Pfizer, Rod MacKenzie, o diretor comercial da BioNTech, Sean Marett, e a diretora de desenvolvimento da Moderna, Melanie Ivarsson.

O ciclista Jason Kenny, que conquistou a sua sétima medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, também é nomeado cavaleiro, tal como a sua esposa, Laura Kenny, que é nomeada dama, por ser a primeira atleta olímpica feminina a ganhar o ouro em três jogos consecutivos.

Entre os 78 atletas olímpicos e paraolímpicos a serem incluídos na lista, estão o nadador Adam Peaty e o mergulhador Tom Daley.

Emma Raducanu, que surpreendeu o mundo do ténis ao se tornar a primeira qualificada a ganhar um título do Grand Slam com a vitória no Open dos Estados Unidos, é outra das homenageadas.

O compositor Bernie Taupin e as atrizes Joanna Lumley e Vanessa Redgrave são, igualmente, reconhecidos.

As honras de Ano Novo são concedidas desde o reinado da Rainha Vitória, no século XIX, e visam reconhecer não apenas figuras conhecidas, mas também quem contribuiu para a vida nacional.