Milhares de pessoas abandonam casas no Colorado nos EUA devido a incêndios

Milhares de habitantes do estado norte-americano do Colorado receberam ordem para abandonarem as suas casas, ameaçadas por incêndios alimentados por ventos fortes.

De acordo com a Agência France Presse, esta ordem afeta sobretudo Louisville, uma cidade com cerca de 20 mil habitantes.

"Saia de Louisville ou a sua vida estará em perigo", alertou o serviço de nacional de meteorologia dos Estados Unidos, reportando ventos de 170 quilómetros/hora naquela região.

Outra cidade visada pela ordem de evacuação, Superior, com 13 mil habitantes, ficou coberta por uma nuvem negra de fumo, como demonstram imagens publicadas nas redes sociais.

Louisville e Superior são cidades vizinhas e situam-se a cerca de 32 quilómetros de Denver, a capital do Colorado.

Queda de linhas de tensão e aviões sem descolar

O incêndio que lavra a noroeste de Superior é um dos vários que deflagraram hoje naquela zona, alguns dos quais provocados pela queda de linhas de alta tensão, quando o veto atingia os 169 quilómetros por hora.

"Se estiver na região, aja rapidamente", alertaram os serviços de emergência do condado de Boulder, cidade a cerca de 50 quilómetros de Denver.

Já o governador do estado do Colorado, Jared Polis, escreveu no Twitter que "os ventos fortes propagaram rapidamente as chamas e todos os aviões ficaram em terra".

A cordilheira Front Rage, onde vive a maioria da população do Colorado, teve um outono extremamente seco e ameno, e o inverno, até agora, tem continuado seco. No entanto está prevista neve na sexta-feira para aquela região.