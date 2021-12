Ucrânia: Biden fala domingo com Zelensky a propósito da crise com a Rússia

O Presidente norte-americano, Joe Biden, irá conversar com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, no domingo, após ter alertado na quinta-feira o líder russo Vladimir Putin contra qualquer tentativa de invasão do país, anuncia esta sexta-feira a Casa Branca.

Biden "reafirmará o apoio norte-americano à independência e integridade territorial da Ucrânia", diz um responsável da Casa Branca (Presidência norte-americana).

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) "vai abordar o destacamento militar russo nas fronteiras da Ucrânia e rever os preparativos para as próximas reuniões diplomáticas destinadas a diminuir a tensão na região", acrescenta o mesmo responsável.

Volodymyr Zelensky diz, numa mensagem na rede social Twitter, que estava impaciente para discutir com o Biden "os meios de coordenar" ações no "interesse da paz na Ucrânia e da segurança na Europa".

Além disso, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, anuncia que falou esta sexta-feira ao telefone com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

Também numa mensagem, publicada no Twitter, o chefe da diplomacia dos EUA pede à Rússia que "participe seriamente" nas negociações que visam diminuir as tensões em torno da Ucrânia.

Kiev e os seus aliados ocidentais acusam Moscovo de ter concentrado dezenas de milhares de soldados junto das suas fronteiras em antecipação a uma possível invasão.

A NATO está "unida" e "pronta para o diálogo", diz Jens Stoltenberg no Twitter.

Os EUA e a Rússia devem manter conversações sobre a Ucrânia nos dias 10 e 11 de janeiro em Genebra.

As delegações dos dois países deverão ser lideradas, respetivamente, pela secretária de Estado Adjunta dos EUA, Wendy Sherman, e pelo homólogo russo, Sergei Riabkov.

No dia 12 de janeiro, está prevista uma bilateral entre a Rússia e a NATO e, no dia seguinte, está agendada uma reunião no âmbito da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

Os Estados Unidos, acusados com frequência de abordarem questões internacionais sem considerarem as posições dos seus aliados ocidentais, insistem precisamente numa coordenação estreita com os europeus e os ucranianos.

Mais de 100 mil soldados russos estarão concentrados perto das fronteiras da Ucrânia, da qual a Rússia já anexou parte do território, a península da Crimeia, em 2014.

Moscovo nega qualquer intenção bélica e diz ter sido ameaçada por "provocações" de Kiev e da NATO, tendo apresentado, no início de dezembro, propostas exigindo que a Aliança Atlântica renuncie a vir a admitir a Ucrânia e outros países da área de influência soviética como membros e retire os seus destacamentos militares na Europa Central e Oriental.

A Rússia também é considerada pelo Ocidente como mentora dos separatistas pró-russos envolvidos no conflito que há quase oito anos persiste no leste da Ucrânia.

Joe Biden ameaçou Vladimir Putin com uma resposta firme a qualquer invasão russa na Ucrânia, na conversa telefónica que mantiveram na quinta-feira, durante a qual o Presidente russo disse que a imposição de novas sanções contra Moscovo seria "um erro colossal".

Após esta conversa telefónica de cerca de 50 minutos de contornos tensos - a segunda em menos de um mês -, os dois líderes ainda assim elogiaram a via diplomática para sair da crise.

