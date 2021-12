Eram 11 da manhã em Lisboa, quando a Nova Zelândia celebrou a entrada no novo ano com um espetáculo de luz na zona do porto de Auckland.

O tradicional fogo de artifício foi cancelado por causa da Covid-19.

Sydney, na Austrália, recebeu 2022 com o tradicional fogo de artifício, assim como a Coreia do Norte onde houve, também, um concerto.

Dois anos depois de ter interrompido as celebrações, Hong Kong voltou a festejar.

Também Taiwan já está em 2022, assim como o Japão e a Tailândia.