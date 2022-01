Biden "mais otimista que nunca" sobre futuro dos EUA

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, manifesta-se este sábado, na sua mensagem de Ano Novo, "mais otimista do que nunca" sobre o futuro do país em 2022.

Na mensagem gravada, Joe Biden, que completa um ano de presidência no próximo dia 20 de janeiro, destaca a capacidade de superação dos EUA, o país mais atingido no mundo pela pandemia da doença covid-19, com mais de 800 mil mortes registadas.

"Não importa quão difícil seja o desafio, quão altos sejam os obstáculos, nós sempre superamos. Este vírus tem sido difícil, mas nós temos sido mais resistentes", diz Biden, acompanhado da primeira-dama norte-americana, Jill Biden.

Afirma o governante que "aprendemos de novo o que sempre soubemos: os Estados Unidos não desistem" e sublinha que, para 2022, está "mais otimista do que nunca" sobre o "futuro dos Estados Unidos".

Biden passa as férias de fim de ano na sua residência particular em Wilmington, no Estado de Delaware.

Os Estados Unidos têm vindo a registar novos recordes de infeções por covid-19 com a chegada da nova variante Ómicron, com mais de 400 mil casos por dia.

Mais de 70% da população dos EUA já tem o esquema vacinal completo e mais de 30% já recebeu a dose de reforço.