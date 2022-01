Depois do inferno das chamas, a neve começou a cair no Colorado

Um forte nevão veio extinguir os incêndios que, na quinta-feira, destruíram bairros inteiros em várias localidades do estado norte-americano do Colorado, disseram as autoridades.

O Serviço Meteorológico dos EUA emitiu um aviso de tempestade de inverno para zonas do estado montanhoso, no oeste do país, prevendo fortes chuvas nos próximos dias.

Pelo menos 500 casas ficaram destruídas e dezenas de milhares de pessoas tiveram de fugir, mas até agora não foi relatada nenhuma morte, "um milagre", frisou o governador do Colorado, Jared Polis.

"As famílias tiveram apenas alguns minutos para colocar tudo o que podiam no carro e partir", disse Polis, em conferência de imprensa, na sexta-feira.

Jornalista: Miguel Mota

Edição de Imagem: Francisco Carvalho