Desmond Tutu lembrado como um homem alegre e pacífico no último adeus

Na África do Sul, realizou-se este sábado o funeral de Estado de Desmond Tutu. O arcebispo anglicano, Nobel da Paz e figura histórica da luta contra o apartheid, foi lembrado como um homem alegre e pacífico.

Com as restrições anti-Covid em vigor na África do Sul, só cem pessoas - familiares, amigos e políticos - puderam entrar este sábado na catedral da Cidade do Cabo para o funeral.

O clérigo, que morreu o fim de semana passado aos 90 anos, deixou expressos os últimos desejos: pediu um simples caixão de madeira e uma cremação ecológica. As cinzas serão colocadas na catedral de São Jorge, conhecida como catedral do povo e símbolo da democracia sul africana.

Saiba mais