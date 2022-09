Mundo

O dilema da resistência ucraniana: lutar até ao último homem ou abandonar os últimos grandes centros urbanos de Lugansk

As tropas russas reforçaram posições e intensificaram os bombardeamentos sobre as cidades de Severodonetsk e de Lysychansk, bastiões da resistência no leste do país. A Ucrânia admite que são duas batalhas infernais.