Plástico é o maior poluente dos oceanos

A poluição marinha continua a ser problema sem fim à vista. As Nações Unidas avançam que, todos os anos, cerca de 11 milhões de toneladas de plástico entram no oceano. Estima-se que, em 2050, haverá mais plástico do que peixes nos oceanos.

“Não há planeta saudável sem oceanos saudáveis”. A frase de António Guterres é um alerta sobre um problema que é de todos. Os cinco oceanos e sete mares do planeta ocupam uma área equivalente a

72 por cento da superfície da terra.

No maior oceano do mundo, flutua uma ilha de plástico três vezes maior do que a França. A Grande Ilha de Lixo do Pacífico é uma coleção flutuante de detritos que matam, todos os anos, milhares de animais marinhos.

Na Índia, as praias repletas de lixo são o alerta de uma problemática crescente. Os cientistas estimam que em 2050, haverá mais plástico do que peixes nos oceanos.

Os dados mais recentes das Nações Unidas indicam que, todos os anos, cerca de 11 milhões de toneladas de plástico entram no oceano.

Para além do plástico, o escoamento agrícola, pesticidas e esgoto não tratado são outras formas letais de poluição marinha. 80% da poluição dos mares e das costas tem origem na terra.

SAIBA MAIS: