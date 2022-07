Inundações na Austrália: mais de 85 mil pessoas retiradas de casa 

Mais de 85 mil pessoas foram obrigadas a sair de casa devido às cheias, em Nova Gales do Sul, na Austrália.

As autoridades declararam estado de calamidade natural por causa das inundações que estão a afetar, sobretudo, o norte de Sidney.

Os serviços de emergência de Nova Gales do Sul estão no terreno a dar apoio a milhares de pessoas.

"Obviamente, há algum desespero entre algumas pessoas e muita gente ainda só agora acabou o processo de limpar a casa, de fazer as renovações, de arranjar e de substituir as coisas, depois das inundações anteriores, no início deste ano", disse Colin Britton, dos serviços de emergência.

As autoridades alertaram que as cheias estão longe de terminar.

Desde o fim de semana, foram emitidas mais de 100 ordens de evacuação e foram encerradas pontes e estradas.

Só em 2022, a Austrália foi afetada três vezes por inundações de grande escala.